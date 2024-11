Sahara marocain : ce qu’il faut retenir du Discours Royal

Le Roi Mohammed VI a affirmé que le Maroc s’emploie avec succès, dans le cadre de la défense de son intégrité territoriale et de la marocanité de son Sahara, à consacrer l’évidence d’une réalité tangible et d’une vérité irrévocable, fondées sur le socle du bon droit, de la légitimité et de l’engagement responsable.

Il s’agit notamment de « l’attachement de Nos fils du Sahara à leur marocanité et aux symboles sacrés de la Nation, en vertu des liens séculaires de la Beia qui unissent la population du Sahara et les Rois du Maroc », a souligné le Souverain dans Son discours à la Nation à l’occasion du 49è anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Il s’agit aussi de « la dynamique de renouveau et de développement, de la sécurité et de la stabilité dont jouit le Sahara marocain » et de « la reconnaissance internationale accrue de la Marocanité du Sahara et du large soutien à la Proposition d’Autonomie », a poursuivi le Roi.

« En contraste avec cet état de choses légitime et naturel, se dresse malheureusement une autre configuration, déconnectée du monde réel, en ce sens qu’elle se nourrit des mythes du passé et s’accroche désespérément à des thèses périmées », a fait observer le Souverain.

Parmi ses tenants, a soutenu le Souverain, « les uns réclament toujours la tenue d’un référendum, en dépit de l’abandon de cette option par les Nations Unies du fait de son inapplicabilité ».

Dans le même temps, a indiqué le Roi, ce sont les mêmes qui refusent le recensement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf où, tenues en otages dans des conditions lamentables, elles sont humiliées, malmenées, privées des droits les plus élémentaires, alors que les autres, dans leur convoitise d’un accès à l’Atlantique, instrumentalisent l’affaire du Sahara.

« A ceux-là, Nous disons tout simplement que nous n’y sommes pas opposés », a soutenu le Souverain, rappelant que le Maroc a été l’artisan d’une initiative internationale tendant à faciliter l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique.

Cette initiative, a affirmé le Roi, est conçue dans un esprit de collaboration, de partenariat et de progrès partagé et se propose d’être bénéfique à l’ensemble des pays de la région.

Le Souverain a fait remarquer aussi que certains « se servent de l’affaire du Sahara comme paravent pour couvrir leurs nombreux problèmes domestiques », alors qu’une autre catégorie détourne les aspects juridiques de cette question à des fins politiques étriquées.

« A ceux-là, Nous disons que les partenariats et les engagements juridiques du Maroc ne se feront jamais au détriment de son unité nationale et de son intégrité territoriale », a insisté le Roi.

A cet égard, le Souverain a affirmé que « le temps est donc venu pour les Nations Unies de prendre leurs responsabilités en mettant en évidence la grande différence entre deux paradigmes : celui qu’incarne le Maroc dans son Sahara, réaliste et légitime et celui qui repose sur une vision sclérosée, coupée du monde réel et de ses évolutions ».

Le Roi a, par ailleurs, rappelé les sacrifices consentis par la génération de la Glorieuse Marche Verte, ajoutant que ces sacrifices « nous incitent à plus de mobilisation et de vigilance pour renforcer nos acquis en ce qui concerne la consolidation de la marocanité du Sahara et pour poursuivre la dynamique de développement à l’œuvre dans nos Provinces du Sud ».

Dans le même esprit, le Souverain a souligné l’impératif de veiller à ce que les fruits du progrès et du développement profitent aux citoyens de toutes les régions du pays, du Rif au Sahara, de l’Oriental à l’Océan, en passant par les zones montagneuses, les plaines et les oasis.