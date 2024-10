Inondations en Espagne: un mort et 25 portés disparus parmi les Marocains

Une personne est décédée et une autre a été blessée parmi les Marocains résidant dans la province de Valence, actuellement touchée par de terribles inondations.

Selon une source du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, un homme est décédé et une femme a été légèrement blessée. «Le consulat du Maroc à Valence a pris contact avec la famille de la victime et lui a affirmé sa volonté de lui fournir tout son soutien en ces circonstances tragiques», a assuré notre source.

Et d’ajouter que 25 personnes parmi les membres de la communauté marocaine sont portées disparues.

A noter que le consulat général du Maroc à Valence a pris des mesures d’urgence pour aider les citoyens marocains résidant dans les zones touchées par les inondations.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le consulat a annoncé la mise en place d’une cellule de crise pour assister les Marocains résidant dans les régions affectées par cette catastrophe. Un numéro de téléphone a également été mis à leur disposition (+34631935818).

Pour rappel, suite aux inondations qui ont ravagé plusieurs régions de l’Espagne, le roi Mohammed VI a donné ses très hautes instructions au ministre de l’Intérieur afin de s’entretenir au téléphone avec son homologue espagnol.

Au cours de cet entretien, le ministre a informé son homologue que, conformément aux Hautes Instructions Royales, le Maroc est pleinement disposé à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l’aide nécessaire à l’Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Il a aussi réitéré les expressions de condoléances et de solidarité aux autorités espagnoles et aux familles des victimes, selon la même source.

H.M.