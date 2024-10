La tempête Dana a-t-elle touché le Maroc ?

Houcine Youabed, le chef de service communication à la Direction de la météorologie nationale, a indiqué que la tempête Dana, qui a provoqué les inondations en Espagne, s’est formée suite à la descente d’une masse d’air froide.

Contacté par Le Site info, le responsable a assuré que cette dépression a provoqué une instabilité atmosphérique, entraînant de fortes pluies, de violents orages et des vents puissants qui ont causé d’importants dégâts dans le sud-est de l’Espagne. «Cette zone a été lourdement touchée en raison de son climat méditerranéen et de la présence de masses d’air humides et chaudes dans le bassin méditerranéen, ce qui a provoqué des inondations importantes», a-t-il expliqué.

Le Maroc a-t-il été touché par la tempête Dana ? Selon Youaabed, leRoyaume a connu l’apparition de nuages denses, accompagnées de pluies ou d’averses orageuses, notamment dans le nord et le centre du pays, les chaînes montagneuses de l’Atlas et du Rif et certaines zones de l’est. «Ces perturbations sont en effet dues à la tempête», a assuré le responsable, rappelant que des chutes de neige ont également été enregistrées dans le Haut et Moyen-Atlas.

Et d’ajouter : «L’impact de la tempête sur le Maroc a été moins intense comparé au sud-est de l’Espagne. Mais elle a tout de même entraîné des pluies importantes mardi. 100 mm ont été enregistrés à Tanger et 84 mm à Fnideq».

Pour rappel, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 31 octobre 2024 :

– Faibles pluies éparses sur la région de Tanger, Loukkos, le Gharb, le Rif Occidental et l’Ouest de la Méditerranée.

– Gouttes de pluies éparses possibles sur les côtes atlantiques au Nord de Safi. Temps assez froid avec de la gelée locale sur les régions de l’Atlas et les Hauts plateaux Orientaux.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Nord.

– Température minimale de l’ordre de 00/06°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux, de 14/22°C sur les plaines atlantiques Nord, le Sud des provinces sahariennes et de 07/13°C partout ailleurs.

– Températures journalières en hausse continue.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée entre Tarfaya et Dakhla et peu agitée à agitée ailleurs.

H.M.