Cérémonie de passation: Abdellatif Miraoui refuse de saluer Azzedine El Midaoui, la Toile s’indigne (VIDEO)

La cérémonie de passation de pouvoirs entre Azzedine El Midaoui, que le roi Mohammed VI a nommé ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et son prédécesseur Abdellatif Miraoui s’est déroulée, jeudi à Rabat.

Mais un incident a défrayé la chronique lors de cette cérémonie à laquelle ont pris part le secrétaire général, les cadres du ministère et des présidents d’universités. Azzedine El Midaoui a en effet refusé de saluer Abdellatif Miraoui, ce qui a provoqué une grande indignation sur la Toile. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et plusieurs internautes n’ont pas manqué de tirer à boulets rouges sur l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, qualifiant son comportement d’immature. « Il s’agit d’un geste insolent et irresponsable. Miraoui a manqué de respect à son successeur », peut-on lire en commentaire.

Rappelons qu’El Midaoui s’est dit honoré de la confiance placée en lui par le roi Mohammed VI, saluant les efforts considérables déployés par Miraoui. Le ministère de l’Enseignement supérieur est confronté à de nombreux défis et joue un rôle important dans la valorisation du capital humain, a affirmé El Midaoui.

A cet égard, il a souligné qu’il déploiera tous les efforts nécessaires à une mise en oeuvre optimale des Hautes Orientations Royales ainsi que des dispositions de la loi cadre N° 51.17 relative au système d’éducation de formation et de recherche scientifique et du programme gouvernemental de manière à faire de l’Université marocaine une locomotive de développement.

H.M.