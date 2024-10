Sanofi Aventis : sit-in des employés pour dénoncer les pratiques de la direction (VIDEO)

Le syndicat unifié des produits chimiques, affilié à l’Union marocaine du travail (UMT), a organisé hier, mercredi, un sit-in de protestation à Casablanca pour dénoncer les pratiques abusives de la direction de la société « Sanofi Aventis » à l’encontre du droit syndical.

Bouchaib Maaloum, membre du bureau exécutif de l’Union marocaine du travail à Casablanca, a déclaré à Le Site Info que cette manifestation fait suite à la violation par la direction de l’entreprise des libertés syndicales et à ses tentatives de pression sur le secrétaire général pour le priver de ses fonctions.

Bouchâib Maâloum a ajouté : « Nous ne demandons pas une augmentation des salaires, mais simplement le respect du droit syndical, car c’est un droit légitime, ainsi que le respect de la dignité du représentant syndical avant tout. »

Abdelaziz Toumi, employé chez « Sanofi Aventis », a précisé que ce sit-in vise à soutenir les cadres et les ouvriers de l’entreprise en faveur du vice-secrétaire général, en demandant la régularisation de sa situation et l’ouverture du dialogue avec la direction. Il a ajouté que des mesures de protestation plus sévères pourraient être envisagées si ces revendications ne sont pas satisfaites.