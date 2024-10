Météo Maroc: il va pleuvoir ce jeudi 24 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 24 octobre 2024 :

– Averses localement orageuses sur le Moyen Atlas et le nord du Haut Atlas et leurs versants est.

– Ondées et orages sur le reste du Haut Atlas, les versants est, le Rif et le sud de l’Oriental.

– Temps passagèrement nuageux sur les plateaux de Phosphates et Oulmès avec ondées et orages par endroits.

– Bruine locale sur la rive méditerranéenne.

– Formations brumeuses sur la vallée de Moulouya, les côtes centre et le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent sous orages sur le Haut Atlas, les versants est et le sud de l’Oriental

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tan Tan et peu agitée à agitée sur le reste des côtes atlantiques.

S.L.