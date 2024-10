Réhabilitation de l’ancienne médina d’Essaouira: où en sont les travaux ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le taux d’avancement global du Programme complémentaire de Réhabilitation et de Mise en valeur de l’ancienne médina d’Essaouira a atteint 97%, selon les données du Comité provincial de pilotage ad-hoc, réuni vendredi au siège de la préfecture de la province.

Tenue en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, du président du Conseil Communal, Tarik Ottmani, de chefs des différents services extérieurs concernés et de représentants des autorités locales, cette réunion a été l’occasion de faire le point sur les réalisations accomplies, d’évaluer les interventions en cours et d’échanger sur les perspectives futures de ce chantier stratégique pour la destination Essaouira.

Intervenant à cette occasion, El Maliki a salué l’avancée significative de ce programme mené conformément aux Hautes Instructions du roi Mohammed VI, afin de préserver et valoriser le patrimoine historique de la Cité des Alizés, tout en oeuvrant à améliorer les conditions de vie des habitants et à renforcer l’attractivité touristique de la ville.

Le gouverneur a rappelé que jusqu’à présent 900 familles ont bénéficié de la réhabilitation de leurs logements, 333 bâtiments ont été restaurés ou consolidés et 123 bâtisses démolies dans le cadre du programme.

Il a, dans cette lignée, insisté sur la dimension sociale de ce projet ambitieux, affirmant que l’objectif est d’assurer que les familles puissent rester dans leurs logements rénovés, tout en profitant des nouvelles infrastructures et services développés autour d’eux.

A cet égard, El Maliki a appelé toutes les parties prenantes, notamment les services extérieurs et les partenaires locaux, à maintenir leur engagement et leur coopération afin de garantir la finalisation des projets restants dans les délais prévus.

« L’objectif ultime étant d’être à la hauteur des attentes du roi Mohammed VI et des aspirations des habitants d’Essaouira et de ce tissu urbain vivant, en particulier », a-t-il affirmé.

De son côté, Ottmani a relevé que la réalisation complète des projets figurant au programme constitue un levier fondamental pour assurer un impact durable sur la ville, mettant en relief le rôle essentiel de ces interventions dans la redynamisation économique de la médina, en créant de nouvelles opportunités pour les habitants et en consolidant l’attractivité touristique de la destination Essaouira.

Selon lui, les projets déjà achevés ont amélioré de manière significative l’environnement urbain et social, contribuant à redonner un nouveau souffle à ce patrimoine emblématique.

Pour sa part, le directeur de l’agence d’Al Omrane Essaouira-Chichaoua, Abdessamad Ennouhi, a présenté un bilan détaillé du programme, avec un focus sur le mode de sa gouvernance, les données financières, les partenaires et les objectifs, faisant savoir que sur les 27 projets prévus dans le cadre de ce programme, 19 ont été entièrement achevés, tandis que 8 sont en phase de finalisation.

Parmi les projets en cours figurent la construction d’une crèche, d’un centre de services, d’une maison d’accueil pour personnes âgées (70% d’avancement), d’un foyer féminin et d’un centre d’accueil dédié aux jeunes, le développement de la coopérative « Dar Al Araâr », l’aménagement de la place El Mellah et l’amélioration de la signalétique urbaine, a-t-il précisé.

De son côté, Amina Lamghari, membre du Comité scientifique du Programme, s’est penchée sur les défis techniques et structurels rencontrés lors de la réhabilitation de l’ancienne médina, notamment l’humidité, les problèmes de capillarité et l’impact de l’érosion causée par la proximité de la mer.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Lamghari a également souligné la complexité de l’architecture imbriquée de la médina, qui nécessite une approche minutieuse pour préserver l’équilibre entre restauration du patrimoine et modernisation des infrastructures, insistant sur l’importance d’assurer que chaque projet restauré soit pleinement fonctionnel et durable.

Par ailleurs, d’autres représentants des partenaires ont mis en lumière la contribution de leurs services respectifs à la réalisation du programme, les défis rencontrés et les solutions mises en œuvre pour garantir l’avancement des projets.

Dans cette optique, le délégué provincial du Tourisme, Younes Dbibirha, a mis en relief l’importance du Centre d’interprétation du patrimoine, inauguré il y a 11 mois à l’entrée de Bab Sbaa, l’une des principales portes de l’ancienne médina, faisant observer que cette structure, qui a déjà accueilli plus de 10.000 visiteurs, s’est imposée comme un point de départ stratégique pour les touristes venus découvrir ce tissu urbain.

Du côté de l’artisanat, 4 grands projets ont été réalisés, dont la « Kissaria », qui regroupe 80 artisans, favorisant ainsi la promotion des savoir-faire locaux.

Pour ce qui est du secteur de la santé, il a été renforcé par la mise en service de deux nouvelles infrastructures depuis février, offrant un accès élargi aux soins de proximité pour les habitants et visiteurs.

A noter que ce chantier de réhabilitation, qui bénéficie aux 13.000 habitants de la médina, porte sur une série de projets s’articulant autour de quatre axes majeurs, à savoir : la réhabilitation de l’espace urbain, la restauration et la mise en valeur du patrimoine historique, la promotion de l’accès aux services sociaux et le renforcement de l’attractivité touristique et économique de l’ancienne médina d’Essaouira.

SwL