Intempéries à Fès: plusieurs quartiers inondés (PHOTOS)

Les fortes pluies qui se sont abattues lundi sur Fès ont provoqué l’engorgement des canalisations dans plusieurs quartiers de la ville.

Selon une source de Le Site info, les quartiers Oued Fès, Nakhil et Ain Smen ont connu une perturbation du trafic routier à cause de l’accumulation des eaux, ce qui a entraîné d’énormes embouteillages.

L’engorgement des canalisations a provoqué la colère des Fassis qui ont exprimé leur indignation et critiqué l’incompétence des responsables. Ils ont ainsi appelé les services compétents à nettoyer les réseaux d’assainissement pour gérer au mieux la saison des pluies et se mobiliser afin d’établir rapidement la circulation au niveau des axes routiers bloqués à cause des précipitations.

Rappelons que des averses orageuses localement fortes, accompagnées de grêle et de rafales de vent, étaient prévues lundi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Les averses orageuses (30-60 mm) ont intéressé les provinces de Midelt, Tinghir et Errachidia. Le même phénomène a été enregistré dans les provinces de Taounate, Taza, Tetouan, Beni Mellal, Ifrane, Khenifra, Boulemane, Sefrou, Azilal, Moulay Yacoub, Al Haouz, Al Hoceima, Ouarzazate, Chefchaouen, Fes et Figuig.

H.M.