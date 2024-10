Nouvelle hausse des prix du poulet

Les prix du poulet ont connu une augmentation spectaculaire ce samedi matin dans la plupart des marchés nationaux, dépassant les 22 dirhams/kilogramme.

Un professionnel a confirmé, dans une déclaration à Le Site info, que les prix du poulet ont atteint 19 dirhams dans les marchés de gros, ce qui a conduit à un prix de vente au consommateur à 22 dirhams le kilogramme.

Le professionnel a expliqué que les prix du poulet ne sont pas stables et qu’ils fluctuent en fonction de la demande et des prix pratiqués dans les fermes. Le même intervenant a ajouté que les citoyens marocains n’achètent plus autant de poulet en raison de la hausse de son prix.