Casablanca : les plantations de palmiers désormais interdites

Salima Belmkaddem, présidente du mouvement Maroc Environnement 2050, a remis au bureau de Mohammed Mhidia, wali de la région de Casablanca-Settat et gouverneur de la préfecture de Casablanca, une liste de demandes concernant la lutte contre la prolifération des palmiers dans la ville, en appelant à les remplacer par des arbres, surtout après avoir constaté une forte augmentation du palmiers à Casablanca.

Dans un post sur Facebook, Belmakdamen a révélé que le wali s’est engagé, lors d’une rencontre, à interdire la plantation de palmiers « Washingtonia » à Casablanca et à les arracher lorsqu’ils entravent la circulation piétonnière ou empêchent la plantation d’autres arbres.

Il a également promis de planter des arbres uniquement le long des boulevards en cours de réhabilitation, de préserver l’axe environnemental du Boulevard Zerktouni et planter le maximum d’arbres selon leur disponibilité sur le marché, en raison de l’urgence de la situation.

Belmkadem a précisé que Mhidia s’est également engagé à arracher les palmiers « Washingtonia » récemment plantés dans le Boulevard Sidi Abdellah et à les remplacer par des arbres.

La présidente du mouvement Maroc Environnement a souligné que le wali de cette région est le premier à écouter et à répondre positivement aux demandes du mouvement, et ce, après deux ans de correspondances, d’appels adressés aux élus et aux responsables.