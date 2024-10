Ministère de la Santé : 17 % des Marocains souffrent de troubles mentaux

A l’instar des pays du monde entier, le Maroc célèbre ce jeudi la Journée mondiale de la santé mentale, qui a lieu le 10 octobre de chaque année. A cette occasion, une campagne nationale de sensibilisation se déroulera du 10 au 17 octobre 2024.

Cette campagne vise à sensibiliser les citoyens et les professionnels de la santé à l’importance de la santé mentale, à travers deux volets : un volet présentiel, comprenant des séances d’information, des ateliers et des séminaires dans plusieurs villes pour encourager le dialogue direct avec le public, et un volet numérique, qui inclut la diffusion et la distribution de contenu éducatif sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques du ministère. L’objectif est d’informer et de sensibiliser la population sur les problèmes de santé mentale et les options de soutien disponibles.

Le ministère de la Santé a souligné que selon les dernières études sur le fardeau mondial des maladies, 17 % des Marocains souffrent de problèmes de santé mentale. Dans ce contexte, le ministère de la Santé et de la Protection sociale se prépare à lancer le plan stratégique multisectoriel pour la santé mentale 2030, élaboré en collaboration avec diverses parties prenantes, y compris des personnes ayant vécu des troubles de la santé mentale.

Par ailleurs, l’offre de santé mentale au Maroc comprend principalement 11 hôpitaux spécialisés dans les maladies mentales et 34 services de psychiatrie intégrés dans les hôpitaux publics, offrant ainsi 2260 lits.

L’offre de soins inclut également 4 établissements de réhabilitation psychologique et sociale, ainsi que des équipes spécialisées comprenant 362 psychiatres et 1301 infirmiers en santé mentale. Grâce à cette offre, 250 624 patients ont été pris en charge en 2023, bénéficiant de services de santé mentale par le biais d’une approche médicale, psychologique et sociale.

Il convient de noter que la situation de la santé mentale au niveau mondial demeure préoccupante, avec près d’un milliard de personnes souffrant de troubles mentaux. Environ 75 % des personnes atteintes de troubles mentaux, neurologiques ou liés à la consommation d’alcool et de drogues ne reçoivent pas de soins de santé adéquats.