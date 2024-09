Casablanca : des appels à préserver le quartier historique Mers Sultan (VIDEO)

Mehdi Lamina, activiste et membre de l’Association Challenge pour l’Égalité et la Citoyenneté, a appelé les autorités locales de Casablanca à préserver le plan d’aménagement du quartier Mers Sultan, après que celui-ci ait été classé deuxième plus beau quartier au monde, selon une nouvelle évaluation publiée par le magazine britannique Time Out, spécialisé dans les arts et les loisirs.

Dans une déclaration à le Site Info, Mehdi Lamina a souligné que le quartier Mers Sultan se distingue par ses bâtiments uniques par rapport aux autres quartiers de la capitale économique. Il a noté que la municipalité de Casablanca avait préservé plusieurs constructions dans ce quartier, espérant que cela se poursuivra pour créer un modèle de quartier intégrant diverses conceptions architecturales.

Il a également indiqué que la reconnaissance par le magazine Time Out contribuera à promouvoir le tourisme à Casablanca. Selon le classement de Time Out, le quartier Mars Sultan a pris la deuxième place parmi 38 quartiers mondiaux, dans une évaluation visant à identifier les meilleures zones pour vivre et se divertir dans les villes du monde entier.

Le quartier Mars Sultan a surpassé plusieurs zones mondiales réputées, n’étant devancé que par le quartier « Notre-Dame de la Montagne » à Marseille.