Pitaya ouvre son premier restaurant à Casablanca

Pitaya, l’enseigne de street food thaïlandaise, ouvre son premier restaurant à Casablanca, à Marina Shopping. Cette inauguration marque une étape majeure pour Pitaya, qui poursuit son expansion internationale en apportant l’authenticité de la cuisine thaïlandaise aux consommateurs marocains.

Une collaboration stratégique pour une expérience culinaire unique

Le lancement de ce premier restaurant Pitaya au Maroc marque une étape clé pour Flavors Food Company, la joint-venture née du partenariat stratégique entre Marjane Group et Atlas Hospitality Group (AHG), deux leaders de leurs secteurs respectifs. En combinant l’expertise de Marjane Group dans la grande distribution et celle d’Atlas Hospitality Group dans l’hôtellerie de prestige, les développements actuels et prévus visent à offrir des expériences culinaires riches, diversifiées et accessibles, en lançant des concepts innovants et adaptés aux attentes des consommateurs. L’objectif est de créer une expérience culinaire immersive, axée sur la qualité, l’originalité et l’accessibilité. Flavors Food Company vise à devenir un acteur de référence dans le secteur de la restauration, en s’implantant dans des emplacements stratégiques tels que les centres commerciaux, les hôtels urbains et d’autres lieux à forte fréquentation.

Une vision commune pour enrichir l’expérience client

Pitaya est la première master franchise lancée par Flavors Food Company, concrétisant ainsi son ambition d’introduire des concepts de restauration innovants au Maroc. Cette joint-venture ne se limite pas à l’importation de marques internationales, mais entend également développer des concepts marocains existants ou en créer de nouveaux pour répondre aux attentes variées des consommateurs marocains.

Flavors Food Company affiche un plan de développement ambitieux pour Pitaya au Maroc, avec l’ouverture de deux restaurants d’ici la fin de l’année, et 2 par an jusqu’à 2029.

Adam Lasri, Directeur de la JV Flavors Food Company, déclare : « L’ouverture du premier restaurant Pitaya à Casablanca est une étape marquante qui reflète notre engagement à apporter des expériences culinaires uniques au marché marocain. En associant notre expertise locale à la popularité internationale de Pitaya, nous sommes convaincus que ce nouveau concept saura séduire un large public, tout en enrichissant le paysage de la restauration au Maroc. »

Pitaya : Une immersion dans les rues de Bangkok

Pitaya propose une expérience inspirée de la street food thaïlandaise, avec une cuisine ouverte, offrant un véritable show cooking qui plonge les clients dans la préparation des plats cuisinés au wok avec des ingrédients frais.

Le décor du restaurant Pitaya à Marina Shopping, d’une superficie totale de près de 200m² répartis sur deux espaces, associe des éléments authentiques thaïlandais avec un design industriel et street, créant une ambiance chaleureuse et fidèle à l’hospitalité asiatique. Les clients peuvent profiter d’environ 70 places assises en intérieur et en extérieur face à la mer, leur permettant de s’immerger dans une atmosphère à la fois urbaine et exotique.

Un menu varié pour tous les goûts

Le menu de Pitaya à Marina Shopping se distingue par une variété de plats emblématiques tels que le Pad Thaï, le Chicken Satay et le Yellow Curry, ainsi que des créations originales comme le Garlic & Pepper. Pour les amateurs de fraîcheur, les Fresh Bowls, comprenant le Bo Bun et la Thaï Salad, sont également disponibles.

Chaque plat est élaboré avec des ingrédients frais et de qualité, avec des prix allant de 59 à 85 dhs par plat, permettant ainsi à la clientèle de savourer une cuisine thaïlandaise authentique sans compromis sur le goût et surtout la qualité, pour offrir le meilleur rapport qualité/prix de la street food.

