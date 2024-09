Vacances de Aïd Al Mawlid: grosse affluence sur les plages

A l’occasion de Aïd Al Mawlid, les plages de Casablanca ont connu une grande affluence de familles, en quête de fraîcheur.

Les plages de Ain Diab, Nahla, Essaâda ou encore Sidi Rahal n’ont pas désempli depuis samedi dernier à cause de la chaleur qui touche actuellement la métropole, au grand bonheur des enfants en particulier. De nombreux citoyens, profitant de ces jours chômés et fériés à l’occasion de l’Aïd, se sont rués vers la plage pour se baigner, jouer des matchs de foot ou encore s’offrir des bains de soleil.

Pour rappel, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 18 septembre 2024 :

– Averses orageuses avec de la grêle et de rafales de vent sur le Haut-Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Ondées et orages épars sur le Rif, l’Anti et Moyen-Atlas et sur le nord des provinces du sud.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur le reste du pays.

– Nuages bas et formations brumeuses par endroits la matinée et la nuit sur les côtes atlantiques nord et centre.

– Températures minimales de l’ordre de 19/25°C sur le Gharb, le Loukkos, le sud-est et sur l’est des provinces du sud, de 07/12°C sur le Rif, l’Atlas et les hauts plateaux orientaux et de 13/18°C ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur les régions du Moyen-Atlas, l’intérieur du Souss et le nord des provinces du sud et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à localement agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Larache et entre Tarfaya et Boujdour, peu agitée à agitée ailleurs.

H.M.