Situation hydraulique au Maroc: le taux de remplissage de l’ensemble des barrages

Par LeSiteinfo avec MAP

La situation hydraulique du Royaume s’est améliorée depuis le 22 août dernier, permettant à l’ensemble des barrages d’atteindre un taux de remplissage de 27,9% au 10 septembre, contre 26,7% à la même date l’année dernière, selon le ministère de l’Equipement et de l’Eau.

Les très fortes pluies et orages qu’a connu le Royaume ont permis d’améliorer sensiblement la situation de certains barrages, explique le ministère dans un communiqué, précisant que 6 bassins hydrauliques sur les 10 que compte le pays ont vu leur situation hydraulique s’améliorer.

Selon la même source, plus de 263 millions de m3 ont été captés par l’ensemble des barrages, soit un volume supérieur au besoin annuel en eau potable du grand Casablanca.

Par ailleurs, le Bassin hydraulique de Draa Oued Noun et en particulier le barrage Mansour Eddahbi (proche de Ouarzazate) est celui qui a reçu les plus importants apports en eau (63 millions de m3), améliorant ainsi les réserves de ce barrage de plus de 69% par rapport à l’année dernière, ajoute-t-on.

En deuxième position, les barrages du bassin hydraulique de Guir-Ziz-Rheris (région d’Errachidia) ont largement bénéficié des récentes pluies avec 60 millions de m3, poursuit le communiqué.

Il relève également que le bassin hydraulique de Oum Er Rbiaa, et particulièrement le barrage de Bin El Ouidane, ainsi que les barrages du bassin hydraulique de la Moulouya (nord-est du Maroc) ont reçu respectivement des apports dépassant 40 millions de m3.

Les bassins hydrauliques du Souss Massa et du Sbou ont également profité des récentes pluies avec 14,7 Mm3 et 12,9 Mm3 respectivement, a-t-on enchainé.

Le ministère a rappelé, en revanche, que malgré les dernières pluies et l’ensemble des actions mises en œuvre, la situation hydrique du Maroc reste difficile, exhortant les citoyens à éviter les gaspillages et à utiliser l’eau avec parcimonie.

S.L.