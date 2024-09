Casablanca: le parc sportif Al Qods ouvre ses portes

Par LeSiteinfo avec MAP

L’infrastructure sportive et récréative de la ville de Casablanca a été étoffée avec l’ouverture, lundi, du parc Al Qods Sidi Bernoussi.

Ce parc, qui s’étend sur une superficie de 4,2 hectares, comprend divers équipements conçus pour répondre aux besoins de toutes les tranches d’âge. Il s’agit notamment d’un espace vert ouvert, d’aires de jeux pour enfants, d’espaces sportifs, d’une piste de marche de 1640 mètres, d’équipements de détente, d’installations sanitaires publiques et d’une pergola en bois. De plus, le parc dispose de 4 terrains de football et d’un terrain de basketball.

Grâce à son aménagement intégré, ce projet offre aux habitants la possibilité de pratiquer des activités sportives et de profiter de l’air frais, avec un espace vert couvrant environ 50% de la superficie totale.

Cet espace sportif et récréatif a été inauguré par le gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi, Nabil Kharroubi, le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, et la présidente du Conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, en présence de représentants de la société civile.

À cette occasion, Rmili a rappelé que ce parc est le cinquième à être inauguré dans au niveau des arrondissements de Casablanca, après les parcs « Al Hadaba Al Khadraa » à Sidi Moumen et « Bechar El Kheir » à Hay Mohammadi, en plus des parcs Sidi Othmane et Sbata.

Elle a souligné que ces parcs, qui combinent des équipements sportifs et écologiques destinés à toutes les tranches d’âge, permettent de rapprocher les générations, précisant que ce qui les distingue aussi, c’est l’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage.

Selon un document conjoint du Conseil de la commune de Casablanca et de la Société de développement local « Casablanca Baia », l’ouverture de ce parc s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour moderniser la capitale économique, la dotant d’un environnement urbain durable, renforçant ainsi la qualité de vie des habitants et encourageant les activités sportives dans un cadre propre et sécurisé.

S.L.