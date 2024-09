Le renouveau touristique de l’Oriental : un pari gagnant pour les investisseurs

À l’heure où la région de l’Oriental se démarque de plus en plus en tant que pôle de développement de marque au niveau national, son attractivité touristique s’inscrit dans une tendance positive. Preuve en est l’accueil, en 2023, de près de 430.000 visiteurs, un chiffre révélant un regain d’intérêt, particulièrement chez les touristes nationaux, au-delà des MRE jusque-là traditionnellement majoritaires dans les données touristiques régionales.

Bénéficiant des efforts menés par les acteurs de la région et des institutions nationales, l’Oriental dispose désormais de tous les ingrédients pour s’affirmer comme une destination touristique de choix. Les chantiers touristiques diversifiés, l’accessibilité logistique optimisée, les richesses naturelles et culturelles variées, et les programmes de soutien institutionnels constituent un terreau fertile pour son développement touristique et économique.

Nouvelle ère de gouvernance touristique

Alignée sur les principes de la régionalisation avancée et sur la feuille de route nationale du tourisme, l’évolution qui distingue l’Oriental se manifeste par diverses initiatives structurantes, impliquant tant les acteurs régionaux que nationaux. En juin 2024, la signature du contrat d’application régional de l’Oriental a marqué une étape cruciale, avec 26 projets ciblant la valorisation des plages et médinas de l’ensemble de la région.

Parallèlement, la création récente de la SDR Tourisme de l’Oriental constitue une avancée significative dans cette nouvelle approche puisque cette entité se positionne comme le bras opérationnel de la région, endossant les rôles d’aménageur-développeur, de promoteur d’investissements privés et d’accompagnateur technique des entreprises touristiques. Elle vient ainsi compléter et renforcer l’action des institutions existantes telles que le Centre régional d’investissement, la Société marocaine d’ingénierie touristique et l’Agence de l’Oriental.

Cette structure incarne une nouvelle forme de gouvernance régionale du tourisme, permettant à l’Oriental de définir sa propre stratégie touristique, en cohérence avec les ambitions nationales, facilitant la synergie entre acteurs publics et privés, et catalysant ainsi l’attractivité touristique de la région.

Cette dynamique collaborative se concrétise notamment par le projet de renaissance du «Train touristique Oriental Express», reliant Oujda à Bouârfa. Annoncée en 2023, cette initiative conjointe de l’État et du Conseil de la région, bénéficiant d’un financement de 20 millions de dirhams (MDH), devra permettre aux investisseurs privés de développer des structures d’hébergement, de restauration et d’animation tout au long de ce trajet de plus de 300 km.

Dans ce contexte favorable, les opportunités d’investissement se multiplient, accompagnées de conditions avantageuses qui incluent diverses options de financement, des exonérations fiscales incitatives, et l’accès à une main-d’œuvre qualifiée, formée dans les cinq centres spécialisés en hôtellerie et restauration dont dispose la région. Il convient également de souligner l’initiative proactive du Conseil régional de l’Oriental qui, en 2022, a entrepris, avec le soutien de l’Office national marocain du tourisme, une tournée promotionnelle dans les villes et sites de la région, démontrant un engagement concret dans la valorisation de son potentiel touristique.

Un écosystème favorable à l’investissement touristique

La région de l’Oriental compte actuellement plus de 100 établissements touristiques, dont près d’un tiers sont des hôtels cinq étoiles. Cette croissance est stimulée par des initiatives de financement, telles que le Fonds d’investissement de la région de l’Oriental, dont le capital a été porté à 300 MDH en août 2023, ainsi que par des programmes étatiques comme «Go Siyaha» et «Moussanada Siyaha».

La station balnéaire de Saïdia, en particulier, illustre le potentiel de l’Oriental. Avec un investissement de 6,2 milliards de dirhams (MMDH), ce complexe offre une capacité d’accueil de 5.000 lits et des infrastructures de loisirs haut de gamme. Ses parcours de golf de renommée internationale et ses installations sportives gérées par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) constituent des piliers majeurs de son attractivité, attirant une clientèle sportive importante, aussi bien marocaine qu’étrangère.

Parallèlement, l’accessibilité aérienne de l’Oriental s’est considérablement améliorée ces dernières années. Les aéroports d’Oujda et de Nador ont accueilli environ 2 millions de voyageurs en 2023. Entre 2022 et 2025, de nouvelles liaisons internationales ont été lancées, avec 3 à 5 compagnies opérant progressivement sur 13 nouvelles lignes, renforçant la connectivité avec l’Europe. Le réseau routier se développe à son tour, notamment avec un investissement de 246 millions d’euros pour l’autoroute Guercif-Nador, annoncé en décembre 2023 par la Banque africaine de développement.

Le port de Béni-Nsar, dont la gare maritime a bénéficié d’un investissement de 80 MDH, a vu une augmentation de 20% du trafic passagers en 2023. La richesse naturelle et culturelle de l’Oriental renforce son attrait touristique. Sa position géographique unique, entre Méditerranée et Atlas, offre une diversité d’expériences allant du balnéaire au montagnard, de l’écotourisme aux escapades culturelles et aux aventures désertiques.

Cette variété naturelle se conjugue à un riche patrimoine culturel, incarné par une gastronomie distinctive (Mçaouar, Becbouca, Ghriyba), des traditions musicales uniques (Raï, Gharnati, Andalouse) et un artisanat vestimentaire caractéristique (Haiks, Blouza, Cherbiles). Autant d’atouts naturels et culturels qui forgent l’identité singulière de la région de l’Oriental, constituant un puissant vecteur d’attractivité touristique.

Diversité naturelle

L’Oriental offre une palette exceptionnelle de paysages, faisant de sa diversité naturelle un atout majeur pour son tourisme avec, notamment, un littoral méditerranéen s’étendant sur près de 250 kilomètres ainsi que des lieux privilégiés et préservés du tourisme de masse. On peut citer à ce titre la lagune de Marchica, dans la province de Nador, dont le développement à nécessité une enveloppe de 26 MMDH, ou encore Ras El Ma et ses eaux cristallines qui attirent les adeptes du calme méditerranéen.

L’intérieur des terres révèle des trésors verts tels que l’embouchure de la Moulouya, sanctuaire de biodiversité de 4.500 hectares, et la cascade de Gafaït, une oasis surprenante et mystérieuse. Les montagnes offrent des expériences uniques, du village de Tafoughalt à 850 mètres d’altitude au massif des Beni Snassen culminant à 1.000 mètres, en passant par la grotte du Chameau, longue de 1,9 km.

Le patrimoine culturel n’est pas en reste puisqu’il s’illustre à travers les Ksours de Figuig ainsi que l’oasis légendaire aux 650 hectares et 120.000 palmiers, ou encore la bouillonnante médina d’Oujda et son architecture séculaire. Une diversité alliant mer, montagne, désert et sites historiques constituant un puissant attrait pour les touristes en quête d’expériences variées et authentiques.

L’événementiel, moteur de l’attractivité touristique

L’Oriental se distingue en tant que pôle culturel dynamique, accueillant des événements variés qui renforcent son attractivité culturelle et, par extension, son potentiel touristique. La région accueille annuellement des manifestations de renommée nationale et internationale, couvrant des domaines aussi divers que les traditions régionales, le cinéma, la musique et la littérature.

Parmi les événements les plus notables, le Festival des arts populaires de l’Oriental à Berkane, le Festival international de cinéma et mémoire commune à Nador, le Festival des cultures oasiennes de Figuig, et le Festival reggada de Saïdia témoignent de la diversité culturelle et artistique de l’Oriental.

Oujda, en particulier, se distingue par l’organisation du Festival international du raï, attirant en moyenne 350.000 spectateurs, du Salon maghrébin du livre «Lettres du Maghreb» et du Festival de l’élégance et de la créativité au Théâtre Mohammed VI. La station balnéaire Saïdia Resorts s’affirme également comme un centre névralgique pour les événements sportifs de grande envergure. L’Oriental Legends, un événement golfique caritatif, y a été accueilli avec succès pour sa 11e édition, en mai de cette année.

De plus, Saïdia aspire à devenir une référence pour les compétitions sportives internationales, comme en témoigne l’organisation du «Raid med», «Frenchman triathlon» et du premier tournoi international de Beach soccer féminin. Des événements qui projettent l’Oriental sur la scène internationale, avec une visibilité croissante dans certains médias étrangers, comme la chaîne britannique Euronews qui lui a récemment consacré un reportage.

Sami Nemli