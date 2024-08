Météo Maroc : temps très chaud ce samedi 10 août 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 10 août 2024:

– Nuages bas assez denses et formations brumeuses par endroits sur la rive méditerranéenne et sur les côtes du Nord et du Centre, la matinée et la nuit.

– Temps chaud à localement très chaud sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Saiss, l’intérieur des provinces sahariennes et du Souss et sur le Sud-Est.

– Ondées ou averses orageuses locales sur le Moyen Atlas, ses régions voisines et sur l’Oriental.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Anti-Atlas, leurs régions voisines, le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud et le Sud-Est avec chasse-poussières, par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 25/30°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’est des provinces sahariennes, 15/20°C sur les Haut et Moyen Atlas, les plaines du Nord et du Centre et l’intérieur des provinces du Sud et de 20/24°C sur le reste du pays.

– Températures maximales en hausse sur les régions du Nord et du Centre et l’ouest des provinces sahariennes.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit ainsi que peu agitée à agitée temporairement et agitée à forte en début de matinée au sud de Dakhla.