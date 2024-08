Hamza Tahri met fin à sa carrière d’acteur (PHOTO)

Hamza Tahri, plus connu sous le nom de «Miz», a décidé de mettre fin à sa carrière d’acteur. Sur son compte Instagram, l’artiste s’est fendu d’un long message pour expliquer son choix et remercier ses fans.

« C’est avec le cœur léger et l’esprit serein que je vous annonce la fin de ma carrière d’acteur à la télévision. Cette aventure a été extraordinaire, pleine d’apprentissages précieux. Il est temps pour moi de dire au revoir à un bonheur qui peut aussi être source de tourments. Ce n’est pas une question d’argent, mais de paix intérieure. Chacun a ses limites, et les miennes ont été atteintes», a souligné Hamza.

«Un immense merci, du plus profond de mon cœur, au public qui m’a si chaleureusement accueilli et soutenu. Je tiens à exprimer ma gratitude infinie à tous les techniciens, caméramans, cadreurs, stylistes et maquilleurs que j’ai eu la chance de côtoyer, ils ont été ma famille. Je remercie également du fond du cœur quelques actrices et acteurs qui m’ont impressionné par leur talent, leur bienveillance et la qualité de leur bonne éducation. Énorme merci aussi aux journalistes et à la presse électronique pour leur qualités humaines», a-t-il assuré.

Et d’ajouter : «Je m’en vais avec le cœur léger, fier de mes accomplissements, et avec le dernier succès de «Coucou Labnate». Je quitte cette fois-ci avec le sourire et sans larmes».

