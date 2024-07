Météo Maroc: les prévisions pour le 31 juillet 2024

La Direction générale de la météorologie annonce les prévisions pour le mercredi 31 juillet 2024. Le temps sera particulièrement chaud sur les plaines de Tadla, le Rif et le Sud-Est, avec des températures assez élevées également sur les plaines intérieures et l’est des provinces du Sud. Des averses orageuses sont prévues à l’est du Rif, tandis que des nuages instables accompagnés d’ondées et d’orages isolés sont attendus sur le Rif occidental, les Hauts plateaux ainsi que les Haut et Moyen Atlas.

Des nuages bas, accompagnés de brume locale, sont prévus la nuit sur les côtes du Nord et du Sud. La bruine locale pourrait se manifester sur les côtes du Centre et la rive méditerranéenne. De plus, des rafales de vent assez fortes sont attendues sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif, les Hauts plateaux orientaux et le Sud.

Les températures minimales varieront entre 26 et 32°C sur le Sud-Est, la vallée de Moulouya, les régions à l’ouest de l’Atlas et l’intérieur des provinces du Sud. Elles oscilleront entre 15 et 18°C sur le Haut Atlas et le reste des provinces du Sud, et entre 19 et 25°C ailleurs. Les températures diurnes seront en hausse, rendant la journée encore plus chaude.

En ce qui concerne l’état de la mer, elle sera belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord d’Assilah, et peu agitée à agitée au sud d’Assilah.

Pour les températures minimales et maximales prévues : Oujda enregistrera 27°C à 42°C, Bouarfa 23°C à 40°C, Al Hoceima 23°C à 29°C, Tétouan 22°C à 33°C, Sebta 22°C à 38°C, Mellilia 23°C à 32°C, Tanger 22°C à 28°C, Kénitra 22°C à 28°C, Rabat 22°C à 27°C, Casablanca 22°C à 26°C, El Jadida 21°C à 26°C, Settat 21°C à 35°C, Safi 20°C à 32°C, Khouribga 25°C à 43°C, Béni Mellal 26°C à 44°C, Marrakech 27°C à 43°C, Meknès 20°C à 38°C, Fès 21°C à 39°C, Ifrane 18°C à 35°C, Taounate 28°C à 40°C, Errachidia 30°C à 42°C, Ouarzazate 27°C à 42°C, Agadir 19°C à 27°C, Essaouira 18°C à 24°C, Laâyoune 20°C à 34°C, Smara 20°C à 39°C, Dakhla 20°C à 26°C, Aousserd 25°C à 42°C, Lagouira 20°C à 29°C, et Midelt 24°C à 37°C.