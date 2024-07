De fortes pluies provoquent des inondations à Chefchaouen

Des averses orageuses ont été enregistrées dimanche dans la province de Chefchaouen. Selon une source de Le Site info, ces fortes pluies ont provoqué des inondations dans la région d’El Jabha, précisant que les estivants ont immédiatement quitté les plages. Ces averses ont également provoqué la montée du niveau des cours d’eau.

De nombreuses familles, qui s’étaient rendues à Chefchaouen pour passer leurs vacances, ont préféré quitter la province après ce changement météorologique, souligne notre source.

Par ailleurs, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 30 juillet 2024 :

– Temps chaud sur les plaines de Tadla, les régions sud du Rif, l’Oriental, le Sud-Est et l’est des provinces du Sud.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses la matinée et la nuit sur les côtes Nord et Centre et le nord-ouest des provinces du Sud.

– Bruine locale sur les côtes entre Tiznit et Tarfaya.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et l’Oriental.

– Chasses-poussière sur le Sud-Est et l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de 27/31°C sur le Sud-Est et l’Oriental, de 21/26°C sur la Méditerranée, le Rif, le Saiss, le Gharb, les plaines à l’ouest de l’Atlas et l’est des provinces du Sud et de 16/20°C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et belle à peu agitée sur le Détroit et au nord et au sud de Larache.

H.M.