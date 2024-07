« Plages propres 2024 »: le Pavillon Bleu hissé sur la plage « Madame Choual » à Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Pavillon Bleu, label décerné par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE), a été hissé, jeudi, sur la plage Aïn Diab Extension, connue sous le nom de plage « Madame Choual ».

La cérémonie de levée dudit pavillon, s’inscrivant dans le cadre du programme national « Plages Propres », s’est déroulée en présence, notamment, du Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, du gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dades, du président du conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, de la présidente du conseil de la ville de Casablanca, Nabila Rmili, ainsi que des représentants de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et de la société civile.

Il s’agit de la 9ème fois que cette plage obtient ce label environnemental, grâce à l’engagement citoyen de nombreux acteurs dans le cadre du programme « Plages Propres ». Un programme qui met l’accent cette année sur la lutte contre les déchets plastiques dans les mers et océans.

Pour maintenir les standards du Pavillon Bleu et assurer le bien-être des estivants, la plage « Madame Choual » a bénéficié d’aménagements importants, incluant notamment des douches, des installations de loisirs, des postes de premiers secours, des fontaines publiques et des espaces dédiés aux personnes à mobilité réduite.

Parallèlement à la cérémonie de levée du Pavillon Bleu, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement a organisé une campagne de sensibilisation à l’importance de la préservation de l’environnement marin au profit des enfants des colonies de vacances, et ce dans le cadre de l’opération #B7ar Bla Plastic (Mer sans plastique).

Organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE), sous le thème « Rôle de la jeunesse dans la protection de la biodiversité marine », cette action a eu pour but de sensibiliser les enfants aux dangers de la pollution plastique et à l’importance de la préservation de la biodiversité marine.

Les enfants, encadrés par des associations partenaires de cette opération, ont participé à des ateliers de dessin inspirés de la vie marine et ont reçu des cours théoriques sur l’environnement marin et le recyclage des déchets plastiques.

A cette occasion, le responsable des programmes du pôle Littoral et océan à la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, Sami El Iklil, a souligné que cette action de sensibilisation aux risques de la pollution marine et d’éducation environnementale organisée à la plage « Madame Choual » vise essentiellement à éveiller les consciences sur les impacts dévastateurs de la pollution sur l’écosystème marin.

Il a noté, dans une déclaration à la MAP, que ce genre d’initiatives a pour but de former une génération consciente et engagée envers l’environnement.

La levée du « pavillon Bleu » sur la plage Ain Diab Extension, a-t-il relevé, est le fruit des initiatives entreprises par les autorités locales et tous les partenaires, en plus de l’accompagnement de la Fondation dans ces activités, ajoutant que cela offre aux habitants de la ville un espace répondant aux normes internationales.

Pour sa part, Khalid Hamou Ali, responsable du village d’animation pédagogique de Marsa Maroc, abritant des activités récréatives sur la plage, a expliqué, dans une déclaration similaire, que l’attribution du « Pavillon Bleu » à la plage Ain Diab Extension est due au respect de plusieurs critères, notamment la sécurité, les activités de sensibilisation, sportives et récréatives, ainsi que la radio de la plage qui œuvre à sensibiliser les estivants à l’importance de préserver la propreté de la plage et de l’environnement marin.

M. Hamou Ali a ajouté que tous les intervenants et partenaires travaillent, sous la supervision de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, afin de fournir toutes les conditions appropriées pour accueillir les estivants et préserver l’environnement marin.

A noter que l’opération #B7ar Bla Plastic, initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, sous la présidence effective de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, s’inscrit dans le cadre de la 25ème saison du programme « Plages propres ».