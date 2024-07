Présidentielle US: près de 44% des Américains estiment «probable» que Biden se retire

Par LeSiteinfo avec MAP

Environ 44 % des personnes interrogées dans un nouveau sondage estiment qu’il est «probable» que le président américain, Joe Biden, se retire de la course à un second mandat à la Maison Blanche.

Les résultats de cette enquête, publiés vendredi, surviennent au moment où plusieurs élus démocrates ont appelé Biden, 81 ans, à renoncer à se présenter aux élections présidentielles de novembre prochain.

Un peu plus de 15% des personnes interrogées dans ce sondage réalisé par YouGov ont déclaré qu’il était « très probable » que Biden abandonne la course à la Maison Blanche.

De l’autre côté, 24% des personnes sondées ont déclaré qu’il était « peu probable » qu’il se retire.

Une enquête distincte de YouGov a révélé que 33% des Américains pensent qu’un nouveau candidat démocrate aurait plus de chances de gagner face à Donald Trump.

Selon les médias américains, plusieurs dirigeants du Parti démocrate ainsi que ses principaux donateurs pensent que Biden n’est pas en mesure de remporter le prochain scrutin et qu’il ne peut pas changer la perception du public quant à son âge et à son acuité.

Certains élus démocrates estiment que le maintien de la candidature de Biden pourrait coûter au parti non seulement la Maison Blanche mais aussi la majorité au Sénat.

Face à cette pression croissante, la Maison Blanche et son équipe de campagne se montrent toujours rassurants et soulignent que Biden est déterminé à remporter un second mandat à la tête du pays.

S.L