Youssef En-Nesyri pousse la chansonnette lors du baptême de sa nièce (VIDEO)

Youssef En-Nesyri a fait parler de lui en interprétant une chanson lors du baptême de sa nièce, Rania, tenu à Fès. Le Lion de l’Atlas, vêtu d’une jellaba beige, s’est en effet joint à la chanteuse Salma Chenouani pour interpréter le célèbre morceau religieux «Ana lmalhi f dnoubi», sous les applaudissements de l’assistance.

Les photos et vidéos d’En-Nesyri ont fait le tour de la Toile et les internautes ont tenu à lui adresser des messages de félicitations pour cette nouvelle naissance, souhaitant longue et heureuse vie au bébé.

Salma Chanouani a également posté des extraits de la cérémonie et écrit : «Mes sincères félicitations à la famille du joueur marocain Youssef En-Nesyri suite à la naissance de sa nièce. Que Dieu vous la préserve. J’ai été honorée de participer à ce magnifique baptême».

H.M.