Les radars embarqués déployés dans la région de Tanger

L’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) a déployé des radars embarqués dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Cette mesure, entrée en vigueur jeudi dernier, s’inscrit dans le cadre du plan d’action régional pour la sécurité routière pour la période 2023-2026, selon les informations dont dispose Le Site info. Le radar embarqué possède les mêmes caractéristiques que le radar fixe. Installé à bord de véhicules de la NARSA, il est capable de détecter les infractions avec une grande précision.

Ce radar sera utilisé sur différents axes routiers, dans les zones urbaines et rurales et dans toutes les préfectures et provinces de la région de Tanger, apprend-t-on.

