Mawazine: quand Camila Cabello mange du « sfenj » sur scène (VIDEO)

La scène de l’OLM Soussi a vibré, mardi soir, au son des voix et hits entrainants des stars internationales Camila Cabello et Nicki Nicole, qui ont livré un spectacle époustouflant imprégné de la musique pop et urbaine dans le cadre de la 19è édition du festival Mawazine Rythmes du Monde.

Les deux chanteuses ont enflammé la scène avec une énergie débordante offrant à leur public un véritable festin musical grâce à des mélodies et des rythmes contagieux, mais aussi des chorégraphies exécutées avec grâce et précision.

La brillante Camila Cabello a rayonné par son interaction chaleureuse avec les spectateurs tant par sa présence scénique éblouissante que par son sourire radieux. Celle qui a conquis le publique avec différentes danses envoûtantes a su embraser l’atmosphère de la scène et a enchanté ses fans avec des tubes dynamiques qui ont fait vibrer la foule.

L’artiste a même surpris le public en mangeant du « sfenj » sur scène, accompagné d’un « berrad » de thé marocain, au grand bonheur de ses fans.

