Carole Samaha : « Le public marocain est très spécial »

Par LeSiteinfo avec MAP

La célèbre chanteuse libanaise Carole Samaha, tête d’affiche de la soirée inaugurale de la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde, revient dans cet entretien à la MAP sur son état d’esprit avant de se produire sur scène, vendredi soir au Théâtre national Mohammed V de Rabat.

La star de la chanson romantique arabe révèle certaines surprises qu’elle réserve au public pour sa quatrième participation à Mawazine, placé cette année sous le signe de « la diversité et de la fête », ainsi que son attachement à ce festival en tant qu’étape importante dans son parcours d’artiste.

1- Votre « come-back » est très attendu à Mawazine. Quel est votre sentiment avant de retrouver le public marocain sur scène pour le concert inaugural ?

C’est ma quatrième participation à ce festival important. J’aborde cette édition avec beaucoup d’enthousiasme. J’ai hâte de retourner sur scène au Maroc et de rencontrer le public marocain. Je trouve qu’il est très chaleureux, très spécial. Il vibre et me donne beaucoup d’énergie positive sur scène. De mon côté, je lui réserve des surprises : une chanson marocaine et plein d’autres surprises à découvrir lors du concert.

2- D’où tenez-vous cet attachement au festival Mawazine?

Mawazine est une étape importante dans la carrière de l’artiste. Je considère que participer aujourd’hui à un festival international, c’est avoir une appréciation de la part du public envers l’artiste. Les publics diffèrent d’un pays à l’autre et c’est bien d’aller à leur rencontre pour connaître leurs préférences musicales, et partant enrichir son répertoire.

3-Quel regard portez-vous sur le retour du festival Mawazine après quatre ans d’absence en raison de la pandémie de Covid ?

Après quatre ans, c’est un retour à la vie. Il y a eu beaucoup de courage pour organiser ce festival international avec autant d’artistes. Bravo au Maroc et merci pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son encouragement, Son soutien et la Haute sollicitude dont Il entoure les artistes.

Je souhaite réussite et bonne chance à tous les artistes invités. J’espère que cela va être un grand retour.