Hajj 1445 : aucune maladie contagieuse parmi les pèlerins

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère saoudien de la santé affirme n’avoir relevé aucune maladie contagieuse parmi les pèlerins au cours de la saison du Hajj de cette année, tout en assurant poursuivre ses efforts pour fournir des services de soins intégrés aux pèlerins.

Aucune maladie contagieuse n’a été enregistrée parmi les pèlerins, a déclaré à la presse le vice-ministre en charge de la santé publique, Hani Jokhdar, soulignant la prise en considération de cas particuliers.

Le ministère a réaffirmé l’engagement du système de santé d’Arabie saoudite à fournir les plus hauts niveaux de soins aux pèlerins, à travers son personnel médical et administratif, ses installations et centres de santé répartis à La Mecque, Médine et dans les Lieux Saints, dans le but d’assurer leur sécurité sanitaire pendant la saison du Hajj 1445H/2024.

Quelque 93.000 pèlerins ont bénéficié des différents services de santé fournis par les centres de santé saoudiens, à partir du premier jour du mois de Dhu al-Qi’dah, jusqu’au huitième jour du mois de Dhu al-Hijjah 1445H, selon un dernier décompte de ce département.

Les services de santé fournis aux pèlerins variaient entre les cliniques médicales et spécialisées, les pharmacies, les centres de dialyse, les salles de soins intensifs et les unités d’isolement, précise le ministère, faisant état de 19 opérations à cœur ouvert, 218 cathétérismes cardiaques et 676 dialyses effectués, en plus de l’admission de 2022 pèlerins dans des hôpitaux et des centres médicaux pour recevoir les soins de santé nécessaires.