Séisme d’Al Haouz: la belle initiative des élèves du lycée Louis Massignon (VIDEO)

Le 11 juin 2024 marque l’aboutissement d’un travail étendu sur 265 jours mené par des jeunes de 15 à 17 ans, membres de l’interact Massignon. Il s’agit d’une association caritative dirigée par les élèves du lycée Français International Louis Massignon et parrainée par le Rotary Casablanca-Oasis.

En cette date mémorable, l’école Tassa Ouirgane, première à ouvrir ses portes après le séisme dévastateur touchant la région d’Al Haouz, a été inaugurée lors d’une cérémonie d’envergure. Ce projet qui semblait au départ relever de l’impossible, a finalement vu le jour grâce à l’énergie d’une équipe de jeunes lycéens, soutenue par les Rotary Clubs Casablanca Anfa & Oasis.

Sur la base d’un site complètement détruit par le séisme, ils ont, en coordination avec les autorités, réussi à ériger une infrastructure de 1040 mètres carrés, quatre fois plus vaste que l’original, comprenant trois classes élémentaires, une crèche, deux logements pour les professeurs et une aire de jeux. Ils ont ainsi offert à une centaine de jeunes non seulement un lieu d’apprentissage mais aussi un établissement sophistiqué et propice à leur épanouissement répondant à l’ensemble des exigences nationales.

Avec la présence des représentants du ministère, de la région, des dignitaires locaux et des partenaires incluant les sponsors, la gouverneure du Rotary district 9010, la date du mardi 11 juin marque la consécration d’un travail de longue haleine entrepris par les jeunes de l’Interact Massignon. Forts de leur abnégation, ils ont su surmonter tous les obstacles, en dépit des barrières imposées par leur jeune âge.

Cette prouesse n’aurait pas été possible sans la générosité et le soutien indéfectible des nombreux donateurs et des partenaires majoritairement nationaux mais aussi internationaux, du Japon au Canada en passant par Singapour ou les États-Unis. Au fil de plusieurs événements caritatifs témoignant d’une mobilisation sans précédent des jeunes de l’association, près de 2 400 000 Dhs ont été levés.

Cette levée de fonds ayant surtout eu comme appui des partenaires marocains, est le symbole d’un pays uni face à la catastrophe. Dans un élan de solidarité nationale impulsé par le Roi, les jeunes de l’association, ayant réussi à construire un dossier solide reflétant un projet bien structuré, ont su donner la confiance à de multiples

sponsors nationaux prestigieux de fournir des fonds considérables.

Les jeunes bénévoles ont consacré leur temps et leur énergie, travaillant sans relâche pour voir ce rêve devenir réalité. Cette école est le fruit d’un travail acharné de plusieurs mois réalisé par et pour la jeunesse marocaine. Pendant près d’une année, une grande partie de leur temps et de leur énergie a été consacrée à la conception, la réalisation ou encore l’organisation d’un projet humanitaire à fort impact social demandant à la fois un travail extrêmement rigoureux et régulier mais aussi une maturité importante. Leur dévouement, associé au

professionnalisme des ouvriers, a été le moteur de cette transformation.

Chaque coup de marteau, chaque geste, a été imprégné de l’espoir d’offrir un avenir meilleur aux enfants de

Ouirgane.

Avec l’inauguration de cette école, les enfants de Ouirgane disposent désormais d’un établissement scolaire à proximité où ils peuvent apprendre, grandir et s’épanouir. Ce projet incarne l’objectif ultime des jeunes du club Interact Massignon : tout mettre en œuvre pour voir briller le sourire sur les visages des enfants et leur offrir un avenir rempli d’espoir et d’opportunités.