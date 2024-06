Casablanca: les autorités sur le qui-vive avant le match MCO-Raja

Les supporters du Raja de Casablanca se préparent pour célébrer le sacre de leur club en Botola. Si le Raja, leader avec 69 points et qui se déplacera ce vendredi chez le Mouloudia d’Oujda, a son destin en main, l’AS FAR, dauphin avec 68 points, doit s’imposer face à son voisin du FUS et attendre un faux pas des Verts.

A la veille de la rencontre, les autorités de Casablanca s’apprêtent à mettre en place un dispositif de sécurité afin que les célébrations, en cas de sacre, se déroulent dans de bonnes conditions.

Rappelons que le Raja, auteur d’une saison exceptionnelle marquée par 20 victoires contre 9 nuls et sans la moindre défaite, a tenu la dragée haute à ses concurrents cette année avec un rendement régulier, une attaque en feu (49 buts), la deuxième en championnat derrière l’AS FAR (63) en plus de sa ligne défensive, la meilleure cette saison, qui n’a encaissé que 15 réalisations. Il se déplacera à Oujda avec un double objectif, en l’occurrence remporter ce match couperet et perpétuer son invincibilité en championnat cette saison.

De son côté, l’AS FAR pourra se mordre les doigts si le titre lui échappe ainsi, d’autant plus qu’elle a dominé le championnat de la tête et des épaules avant de trébucher lors de la dernière journée et d’offrir le fauteuil de leader au Raja.

