« Chef Kimo », revient sur ses débuts et son amour pour la cuisine marocaine (VIDEO)

Le chef marocain Kamal Laâbi, plus connu sous le nom de « Chef Kimo », a été invité par Total Energies Stations pour raconter sa longue expérience avec la cuisine et le chant. Le célèbre chef a évoqué ses origines fassies et son amour pour la cuisine marocaine riche, ainsi que ses débuts dans l’art culinaire.

Par ailleurs, le chef Kimo est revenu pour parler des premières anecdotes qui ont contribué à forger son amour pour la cuisine. Cela a démarré avec son expérience familiale et son enfance passée au sein d’une noble famille connue pour son amour aux traditions, aux coutumes et à l’art.