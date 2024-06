Aïd Al Adha au Maroc: pourquoi les moutons sont-ils aussi chers ? (VIDEO)

A une semaine de l’Aïd Al Adha, les moutons sont toujours chers, ce qui a entraîné une baisse d’affluence dans les marchés de Tanger.

Au micro de Le Site info, des éleveurs ont indiqué que les citoyens sont déçus par les prix. «La plupart rebroussent chemin en découvrant les tarifs», a déploré l’un d’eux, soulignant que les moutons sont en effet plus chers cette année. «C’est à cause de la sécheresse, de la cherté de l’alimentation et des frais du transport. Nous n’avons pas le choix. Maintenant, j’espère que tous les ménages pourront acheter leurs moutons et célébrer cette fête», a-t-il ajouté.

Rappelons que Aïd Al Adha sera célébré le lundi 17 juin au Maroc, avait annoncé le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

H.M.