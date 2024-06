La Bourse de Casablanca démarre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca démarrait ses échanges en hausse vendredi, son principal indice, le MASI, grimpant de 0,12%, à 13.260,38 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se renforçait de 0,18%, à 1.070,62 pts, tandis que le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, progressait de 0,09%, à 960,98 pts.

S’agissant du MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, il évoluait à la hausse de 0,07%, à 1.213,39 pts.

Sur le front des valeurs, Risma (+4,74% à 243 dirhams (DH)), Hps (+4,59% à 570 DH), Cartier Saada (+3,14% à 32,49 DH), Res Dar Saada (+1,3% à 78 DH) et Alliances (+1,19% à 246,9 DH) réalisaient les plus fortes hausses.

À l’opposé, les plus fortes baisses étaient accusées par Bmci (-5,86% à 593,1 DH), Delta Holding (-4% à 46,56 DH) et Snep (-4% à 498,15 DH), Stroc Industrie (-2,86% à 33,97 DH) et Minière Touissit (-2,82% à 1.380 DH).

Jeudi, le MASI a clôturé sur un gain de 1,46% à 13.243,9 pts.