Aïd Al Adha: les prix élevés des moutons indignent les Marocains

Plusieurs éleveurs ont indiqué que les prix des moutons, à l’occasion de l’Aïd Al Adha, seront chers par rapport à l’année dernière. Un coup dur pour les familles marocaines, surtout celles aux revenus modestes. Face à cette flambée des tarifs, de nombreux ménages se rueront vers les moutons importés d’Espagne et de Roumanie, vu que leurs prix, contrairement au cheptel national, est à la portée de toutes les bourses.

Dans une déclaration à Le Site info, Saad El Mardi, un éleveur dans la région de Médiouna, a confirmé que les moutons seront plus chers cette année.

«Le bétail sera plus cher de 350 dirhams. Concernant la race «Sardi», le kilo coûtera 75 dirhams. Le prix du mouton variera donc entre 2000 et 10.000 dirhams. Quant aux races importées, le «fertas» sera proposé à 60 dirhams le kilo et le «garn» à 65 dirhams. Le prix du mouton importé oscillera ainsi entre 1500 et 3000 dirhams», indique-t-il.

Rappelons que la date de Aïd Al-Adha 2024 au Maroc est déjà connue. Selon l’ingénieur en astronomie Ali El Amraoui, la fête du mouton sera célébrée le lundi 17 juin dans le Royaume.

Contacté par Le Site info, l’expert a indiqué que selon les calculs, le croissant annonçant le début de Dou Al Hijja sera observé le vendredi 7 juin. Le mois de Dou Al Hijja sera ainsi entamé le samedi 8 juin. Aïd Al-Adha coïncidera donc avec le 17 juin.

Par ailleurs, le jour de Arafa coïncidera avec le dimanche 16 juin.

Même si les calculs astrologiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. Et c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de début de Dou Al Hijja et celle de l’Aïd Al-Adha.

H.M.