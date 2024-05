Hajj 2025: les mesures prises par le ministère des Habous

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq a présenté, mardi à la Chambre des conseillers, les différentes mesures prises par le ministère pour l’organisation de la saison du Hajj 1446H/2025.

En réponse à deux questions orales sur l’organisation du Hajj de cette année, lors d’une séance consacrée aux questions orales, Toufiq a fait savoir qu’une réunion ordinaire a eu lieu, le 4 octobre dernier, avec le ministre saoudien du Hajj et de la Omra et a été marquée par la signature d’une convention relative aux préparatifs du transport des pèlerins marocains.

La Commission royale chargée du pèlerinage, a-t-il poursuivi, a tenu une réunion le 9 novembre dernier, au cours de laquelle il a été procédé à la définition des listes des pèlerins bénéficiaires sélectionnés parmi les inscrits au tirage au sort de cette année qui sont au nombre de 34.000 pèlerins (22.500 pèlerins encadrés par le ministère et 11.500 pèlerins par les agences de voyage touristiques).

Les frais pour les pèlerins encadrés par le ministère ont été arrêtés à 66.865,50 dirhams, a-t-il précisé, notant que la date de paiement débutera à partir du 22 jusqu’au 31 janvier, alors que la sélection des encadrants et des accompagnateurs a eu lieu selon le quota de chaque préfecture et province avec une moyenne d’un encadrant pour 47 pèlerins.

Selon le ministre, il a été également procédé à l’arrêt des listes des délégations administratives, scientifiques, médicales et médiatiques, la fixation de la date de départ du premier groupe au 9 mai courant, la tenue des réunions avec les deux compagnies de transport, relevant que le premier vol de la phase aller décollera jeudi prochain et le dernier vol est programmé pour le 10 juin prochain, tandis que le premier vol de la phase retour est prévu le 22 juin et le dernier vol le 10 juillet.

Il a, en outre, indiqué que des sessions de formation ont été organisées depuis février, outre la mise en place de programmes de sensibilisation à travers les médias, de spots de sensibilisation au pèlerinage diffusés sur différents supports, ajoutant que l’initiative « Route de La Mecque » sera mise en œuvre à l’Aéroport de Casablanca.

Concernant le coût du pèlerinage, Toufiq a affirmé qu’il est déterminé par le service rendu aux pèlerins dont le billet d’avion, le logement à la Mecque, les repas (petit déjeuner et déjeuner) et le transport entre les villes et les différents sites où se déroulent les rituels, ajoutant que « les augmentations que connaissent de temps à autre les frais du hajj sont dues aux services et taxes ».

S.L