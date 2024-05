La Bourse de Casablanca clôture dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le vert vendredi, son indice phare, le MASI, gagnant 0,11% à 13.426,13 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, se sont adjugés 0,08% à 1.079,55 pts et 0,28% à 969,54 pts, respectivement.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a augmenté de 0,64% à 1.246,82 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a achevé la séance sur un gain de 0,03% à 12.356,69 pts, tandis que le FTSE CSE Morocco All-Liquid a baissé de 0,03% à 11.153,04 pts.





Sur le plan sectoriel, l’indice « Transport » s’est offert la plus forte hausse (+5,55%), devançant « Sociétés de portefeuilles-Holdings » (+5,37%) et « Sylviculture et Papier » (+2,54 %).

A l’inverse, les secteurs « Chimie » (-3,16%), « Pétrole et Gaz » (-1,12%) et « Santé » (-0,96%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges ont atteint plus de 6,7 milliards de dirhams (MMDH), réalisés entièrement sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions sur Taqa Morocco avec 319,79 millions de dirhams (MDH), Afriquia Gaz (200,65 MDH) et Lesieur Cristal (157,79 MDH).

En ce qui concerne la capitalisation boursière, elle a atteint près de 698,5 MMDH.

Aux valeurs, les meilleures performances ont été réalisées par Sanlam Maroc (+9,21% à 2.075 DH), CTM (+6,67% à 687,90 DH), Delta Holding (+5,42% à 49,95 DH), Salafin (+5% à 630 DH) et S.M Monétique (+4,28% à 195 DH).

À l’opposé, Zellidja S.A (-4,45% à 71,10 DH), Jet Contractors (-3,72% à 573,90 DH), SNEP (-3,34% à 572,20 DH), Atlantasanad (-3,08% à 143 DH) et Stokvis Nord Afrique (-1,64% à 10,82 DH) ont accusé les plus fortes baisses.