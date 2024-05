Activité sismique au Maroc: doit-on s’inquiéter ?

Nacer Jebbour a indiqué que des secousses telluriques sont enregistrées quotidiennement dans plusieurs régions à cause de l’activité sismique qui touche actuellement le Maroc.

Dans une déclaration à Le Site info, le directeur de l’institut national de géophysique a assuré que ces secousses sont légères et ne sont pas ressenties par la population. Et d’ajouter qu’elles ne sont pas liées au violent tremblement de terre qui avait touché la région d’Al Haouz en septembre dernier et fait près de 3000 morts.

Rappelons qu’une secousse tellurique d’une magnitude de 2,9 °C sur l’échelle de Richter a été enregistrée dimanche soir dans la ville de Taounate.

A ce propos, Nacer Jabour a précisé que la secousse était légère et que l’institut n’a reçu aucun appel des habitants de la région.





H.M.