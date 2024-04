Bank Al-Maghrib met en garde contre les arnaques bancaires (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Bank Al-Maghrib (BAM) vient de publier une capsule vidéo sur la plateforme « Youtube » pour transmettre au grand public des informations utiles sur les services bancaires digitaux.

Disponible en arabe, en amazigh et en français, cette vidéo prodigue des conseils en matière d’utilisation des services bancaires digitaux et appelle à plus de vigilance.

Dans cette capsule, BAM met en garde contre les arnaques bancaires courantes et les tactiques utilisées par les fraudeurs pour obtenir des informations personnelles.

Ces avertissements soulignent l’importance de la vigilance face aux sollicitations demandant des informations bancaires confidentielles, que ce soit par le biais d’appels téléphoniques, de messages texte ou d’e-mails.





« La banque peut communiquer avec toi via un appel téléphonique, ou par SMS, ou par l’envoi d’un email, mais ne te demandera jamais tes données confidentielles ou ton mot de passe. De plus, la banque ne te demandera en aucun cas de cliquer sur un lien. Par ailleurs, il est impossible de faire un virement en appelant par téléphone », souligne BAM.

Par ailleurs, la Banque Centrale met en évidence les risques associés aux offres d’investissement en ligne, souvent utilisées comme leurres pour attirer les investisseurs vers des projets fictifs.

La protection des appareils numériques, par l’installation d’un antivirus, l’abstention d’utilisation des réseaux Wi-Fi publics, et la gestion sécurisée des mots de passe en utilisant des combinaisons complexes et en les changeant régulièrement, figurent parmi les principales recommandations de la BAM pour réduire les risques de fraudes bancaires.