Nizar Baraka adresse un message aux militants du Parti de l’Istiqlal (VIDÉO)

Le secrétaire général du parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, s’est adressé aux militants dans une vidéo les appelant à faire preuve d’abnégation et de diligence afin de réussir le 18ème Congrès national, qui aura lieu du 26 au 28 avril à Bouznika.

Indiquant que ce rendez-vous constitue un tournant historique, Baraka a souligné son caractère crucial pour consolider la mission historique du parti de la balance.

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau a également mis en exergue les aspirations du parti de l’Istiqlal pour accroître l’attractivité des investissements et des projets stratégiques dans les infrastructures, le dessalement de l’eau et les énergies renouvelables. Il a mis également l’accent sur l’intérêt d’attirer encore plus d’événements mondiaux en termes de création d’emploi.