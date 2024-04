Les syndicats de la Santé entament une grève nationale

La Coordination nationale des syndicats du ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé qu’elle entamera une grève générale nationale les mercredi et jeudi 24 et 25 avril dans tous les établissements de santé du pays, à l’exception des services d’urgence et de réanimation.

Le Comité de coordination a expliqué dans un communiqué, consulté par le Site Info, que cette décision intervient « face à la montée de la répression contre toutes les catégories des agents de santé en général et la catégorie des techniciens en particulier ».

La même source indique que « le gouvernement marocain est passé à la vitesse supérieure en termes de liquidation de la fonction publique, dans le secteur de la Santé particulièrement, et ce, afin de perpétuer la fragilité et l’instabilité professionnelle, matérielle et sociale des techniciens de santé ».

Dans ce contexte, la Coordination syndicale a appelé le ministère de la Santé et de la Protection Sociale à revenir sur les arrestations arbitraires et les simulacres de procès qui ont récemment concerné un groupe de techniciens dans la région Rabat-Salé-Kénitra, réitérant son rejet catégorique des résultats de ces procès.