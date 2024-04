Grande offensive de moustiques dans le nord du Maroc

Les habitants des villes du Nord, notamment Martil, M’diq et Fnideq, ont été sérieusement perturbés par les attaques d’un grand nombre de moustiques ces dernières 24 heures. De nombreuses sources ont confirmé que la situation est dangereuse et que la région n’a jamais connu l’afflux d’un si grand volume de moustiques auparavant.

Alors que la région de Tétouan et ses côtes ont l’habitude d’être peuplées de moustiques à partir de cette période de l’année, cette fois-ci la situation a dépassé la norme, que ce soit en nombre ou en taille (petites et grandes moustiques dites « Shnioula »). Or, ce qui fait augmenter le nombre des moustiques est spécialement le grand nombre des lacs et bassins formés suite aux récentes pluies et aux températures élevées des deux dernières semaines.

Des conditions propices à l’émergence d’autres essaims de moustiques à moins que des mesures urgentes ne soient prises pour y mettre un terme.