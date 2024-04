Avec un chien, un individu sème la terreur à Marrakech

Par LeSiteinfo avec MAP

Un inspecteur de police relevant des services de la sûreté publique de la ville de Marrakech a été contraint, dimanche soir, d’utiliser son arme de service pour interpeller un individu, âgé de 19 ans, qui a sérieusement menacé la sécurité des citoyens et des éléments de la police, à l’aide d’un chien d’une race dangereuse.

Les éléments de la police étaient intervenus pour interpeller le suspect qui interceptait les passants et les menaçait à l’aide d’un chien d’une race dangereuse qui a, d’ailleurs, mordu une citoyenne au niveau de ses membres inférieures, précise une source sécuritaire, notant que le suspect a opposé une résistance farouche aux agents de police, ce qui a contraint un d’eux d’utiliser son arme de service et de tirer une balle qui a atteint le chien et permis de neutraliser le danger.

L’usage forcé de l’arme de service a permis de neutraliser le danger émanant du suspect et de l’interpeller, mais a entraîné la blessure accidentelle d’une femme présente sur les lieux de l’intervention avec un fragment de balle qui lui a causé une légère égratignure, poursuit la même source, soulignant que cette femme a immédiatement été transportée à l’hôpital qu’elle a quitté après avoir reçu les soins nécessaires.

Le chien blessé a été confié aux services vétérinaires compétents, tandis que le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la même source.