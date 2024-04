Séjourné: «La relation entre le Maroc et la France est unique»

Par LeSiteinfo avec MAP

La relation entre la France et le Maroc est ‘’unique’’, a affirmé le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, à l’occasion de ses entretiens, mardi à Paris, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

‘’La dynamique ouverte par ma récente visite au Maroc se poursuit aujourd’hui avec une séance de travail avec mon homologue, Nasser Bourita. La relation entre la France et le Maroc est unique !’’, a écrit Séjourné sur son compte X.

Le ministre français avait effectué fin février une visite au Maroc, s’inscrivant dans le cadre de la ferme détermination du roi Mohammed VI et du président français Emmanuel Macron à impulser le partenariat stratégique bilatéral sur des bases fortes, en capitalisant sur les assises historiques et humaines solides auxquelles sont adossées ces relations, tout en tirant profit des acquis enregistrés dans le cadre de ce partenariat depuis des décennies.

