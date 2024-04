La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse mardi, son principal indice, le MASI, prenant 0,19% à 13.244,53 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,09% à 1.074,43 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, augmentait de 0,02% à 960,93 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, se bonifiait de 1,18%, à 1.209,58 pts.

Aux valeurs individuelles, Résidences Dar Saada (+8,93% à 53,9 DH), Alliances (+5,83% à 277 DH), Stroc Industrie (+4,45% à 27,68 DH), Ennakl (+4,06% à 34,34 DH) et Akdital (+3,57% à 725 DH) réalisaient les meilleures performances.





À l’inverse, les plus fortes baisses étaient accusées par Stovis Nord Afrique (-2,83% à 10,3 DH), AtlantaSanad (-2,01% à 124,25 DH), Bank of Africa (-1,52% à 194 DH), BCP (-1,21% à 290,2 DH) et Invloys (-1,18% à 83 DH).

La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,77%.