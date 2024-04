Fortes rafales de vent : appel à la prudence sur les routes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence, en prévision des fortes rafales de vent avec chasse-poussières, attendues de lundi à mardi dans des provinces notamment du Sud et du Sud-est.

« Suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction Générale de la Météorologie, prévoyant de fortes rafales de vent avec chasse-poussières au niveau des provinces d’Assa-Zag, Sidi Ifni, Tantan, Guelmim, Es-Semara, Essaouira, Chichaoua, Figuig et Errachidia à partir d’aujourd’hui, lundi 08 Avril 2024 jusqu’à demain, mardi 09 Avril 2024, le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle tous les usagers des routes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence dans ces conditions météorologiques », indique ce département dans un communiqué.