Officiel. Aïd Al-Fitr: trois jours de congé pour les fonctionnaires

Le gouvernement a annoncé que le vendredi 12 avril 2024 sera accordé comme congé exceptionnel aux fonctionnaires dans les administrations de l’État et des collectivités territoriales.

Dans un communiqué, le département du chef de l’Exécutif indique : «A l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’Etat et les collectivités territoriales, de manière exceptionnelle, le vendredi 12 avril 2024, au cas où le 1er Chaoual 1445 correspondrait au mercredi 10 avril 2024, et ce, en application des dispositions de l’article 3 du décret n ° 2-05-916 du 13 Joumada II 1426 (20 juillet 2005), tel que modifié et complété ». Les fonctionnaires auront ainsi droit à trois jours de congé: le mercredi, le jeudi et le vendredi.

A noter que la ministre Ghita Mezour avait justifié sa proposition dans une correspondance à Aziz Akhannouch en expliquant qu’elle vise à « éviter la confusion qui pourrait survenir, alléger le pic de déplacement sur les routes à travers les différents axes du réseau routier national et permettre aux citoyens de passer les vacances de l’Aïd al-Fitr dans des conditions appropriées ».

« Nous vous proposons, sauf si vous voyez un inconvénient, que les vacances de l’Aïd al-Fitr de cette année durent trois jours au lieu de deux, en accordant un jour de congé exceptionnel soit le mercredi 10 avril si ce jour correspond au trentième de Ramadan, soit le vendredi 12 avril si ce jour est le troisième de Chawwal », mentionne la correspondance adressée au chef du gouvernement.





H.M.