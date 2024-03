Approvisionnement en ovins d’importation: le ministère fait une annonce importante

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL) a annoncé la mise en place d’un dispositif de subvention à l’importation des ovins pour la période allant du 15 mars courant au 15 juin 2024.

Cette décision a été prise conjointement par le ministère de l’Économie et des Finances et le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, précise l’ONICL dans une note aux importateurs relative à l’approvisionnement du marché intérieur en ovins d’importation.





Les modalités de mise en application de ce dispositif feront l’objet d’une circulaire qui sera publiée par l’Office, fait savoir la même source.

S.L.