La journaliste Fatima Loukili n’est plus

Par LeSiteinfo avec MAP

La journaliste, scénariste et actrice Fatima Loukili est décédée ce mardi matin à Casablanca, après une longue lutte contre le cancer. Fatima Loukili est considérée comme l’une des icônes de la scène télévisuelle et artistique marocaine au cours des quatre dernières décennies, brillant à la fois dans les domaines médiatiques et télévisuels.

La défunte a travaillé pour plusieurs chaînes publiques, présentant des programmes politiques, et avait notamment interviewé le défunt président palestinien Yasser Arafat et plusieurs autres politiciens.

Loukili a marqué sa carrière en écrivant des dialogues pour des films télévisés et s’est aventurée dans le cinéma en tant que scénariste et actrice. Elle a participé au film « La Plage des enfants perdus » en 1991 de Jillali Ferhati et au film « Femmes et Femmes » en 1997 de Saad Chraibi, ainsi qu’au film « La Guerre du Golfe et après » en 1993.