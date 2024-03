L’ONEE et l’UNESCO : ensemble pour la Journée Mondiale de l’Eau

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a célébré la Journée Mondiale de l’Eau le 22 mars 2024 à Rabat en partenariat avec le bureau de l’UNESCO pour le Maghreb. À cette occasion, une cérémonie de lancement de la publication intitulée « Retour aux sources, les sciences de l’eau au Maghreb » a eu lieu.

Cette initiative vise à évaluer les cursus de formation actuels dans les sciences de l’eau au Maghreb et à proposer des idées novatrices pour adapter les programmes de formation aux défis actuels de gestion durable de l’eau. L’événement a également mis en avant l’importance de développer les compétences dans le domaine de l’eau pour relever les défis futurs liés à sa gestion, soulignant le rôle crucial des ingénieurs dans ce processus.

De plus, l’ONEE a réaffirmé son engagement en faveur de la sensibilisation à l’utilisation rationnelle des ressources en eau à travers un programme d’information et de sensibilisation à l’économie de l’eau. Ces efforts sont étendus à tout le territoire marocain avec des actions menées en partenariat avec la société civile, notamment en impliquant les jeunes dans la préservation des ressources en eau et la protection de l’environnement.

Par ailleurs, l’ONEE a souligné la nécessité de former des professionnels de l’eau dotés de compétences techniques et managériales pour relever les défis actuels et futurs de la gestion de l’eau, ainsi que pour répondre aux interconnexions avec d’autres domaines tels que l’énergie, l’alimentation et les écosystèmes.