Permis de conduire: ce qui va bientôt changer (VIDEO)

L’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) va bientôt mettre à niveau le système d’examen d’obtention du permis de conduire.

La banque de questions, pour l’examen théorique, atteindra ainsi 1000, dans le cadre de l’amélioration des conditions de sécurité routière et la qualité des services rendus aux usagers et aux professionnels.

La NARSA a aussi prévu le lancement d’un permis numérique qui comporte plusieurs informations à propos des conducteurs. Les salles de concours seront également équipées de caméras de surveillance individuelles, afin d’éviter les cas de triche.

Par ailleurs, l’épreuve pratique sera bientôt effectuée avec une voiture intelligente et une plateforme d’apprentissage à distance sera lancée pour les conducteurs. Un plan sera aussi mis en place pour revoir la gestion des auto-écoles et des textes de loi adéquats seront établis. Les auto-écoles devront donc s’aligner sur de nouvelles mesures dont l’objectif est de revoir à la hausse la qualité de la formation fournie pour les automobilistes. Le but final étant de réduire le nombre d’accidents sur les routes du Royaume.

Au micro de Le Site info, Dehhan Boubred, président de l’Union nationale des associations et propriétaires d’auto-écoles au Maroc, a indiqué que les professionnels du secteur étaient les premiers à avoir demandé la mise à niveau de la banque à questions. «Les questions étaient dépassées et circulaient sur les réseaux sociaux. Les candidats les connaissent par cœur», a-t-il précisé.

Dehhan souligne également que les questions ne sont pas difficiles et seront à la portée de tous ceux qui passeront l’examen pour obtenir le permis de conduire.

H.M.